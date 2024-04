Ka vakt ky: Kurti merr pjesë në konferencën e Partisë Socialiste Evropiane

Kryeministri Kurti tha se Kosova është mbështetëse e vendosur e të drejtave demokratike të bazuara në mirëqenien e të gjithëve.

“Kënaqësi të marrë pjesë në konferencën PES dhe në takimin e liderëve dje në Bukuresht me temën “Ne qëndrojmë së bashku – për Evropën tonë”. Kosova është mbështetëse e vendosur e të drejtave demokratike të bazuara në mirëqenien e të gjithëve dhe është e lumtur të punojë me demokracitë e tjera evropiane mbi vlerat e përbashkëta”, ka shkruar kryeministri Kurti në një postimin në ‘X’. /Lajmi.net/

A pleasure to attend the @PES_PSE conference & leaders meeting yesterday in Bucharest, themed “We stand together—for our Europe!” Kosova is a staunch supporter of democratic rights based on the wellbeing of all, & is happy to work with other European democracies on shared values. pic.twitter.com/iSXPa0HZcL

— Albin Kurti (@albinkurti) April 7, 2024