Ka tri projekte muzikore gati, por kjo është dilema e Feros

Fero, këto ditë ka bërë të ditur që me rastin e ditëlindjes së tij do ta publikojë një këngë si dhuratë për fansat, shkruan lajmi.net.

Përmes një postimi në Instagram, reperi njoftoi se ka finalizuar tri këngë, por është në dilemë se cilën ta publikojë për ditëlindje.

“Prej 3 muzikav del vetem 1

1. HeHe 2. HiHi 3. HaHa ??? Kallxonum ne komente cilen ja vlen me qit per ditlindjen tem me 8 korrik 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥prod by @zzapnchriss 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 video by @endritrrahimi 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, shkruan Fero.

Për ndryshe, “Ride or Die” titullohet projekti i fundit nga Fero, këngë që është pëlqyer nga fansat e tij. /Lajmi.net/