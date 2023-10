Ka shumë raste të pacientëve me djegie: Mirëpo Kosova nuk ka një qendër për trajtimin e tyre Lista e pacientëve në Kliniken e Kirurgjisë Plastike ekziston për shkak se i japin prioritet pacientëve me djegie, numri i të cilëve është i madh. E derisa në Kosovë nuk ka një qendër të veçantë për pacientët me djegie, rastet e tilla trajtohen në Klinikën e Kirurgjisë Plastike, edhe pse kjo qendër është specialistike për…