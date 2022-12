Ka punime në rrjet nga KEDS, në këto zona do ketë ndërprerje të rrymës KEDS ka njoftuar se si rrjedhojë e punimeve në rrjet, në disa zona do të ketë ndërprerje të rrymës. Në një komunikatë për media, KEDS bën të ditura lokacionet dhe oraret e ndërprerjeve, shkruan lajmi.net. Njoftimi i plotë: Prishtinë 1. NS 110/10(20)kV Prishtina 5 Nga Dalja 10 kV Bardhoshi do të ndërprehen këta trafostacione: NS 10/0.4kV TS…