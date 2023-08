“Ka perëndu koha e banditave” – Qe çka shkruante asamblisti i VV-së që u arrestua me një “mal” me drogë Besnik Mujeci, asamblist i VV-së në Prishtinë u arrestua sot nga Policia e Shqipërisë nën dyshimin për trafikim me drogë. Të njëjtit iu kapën mbi 11 mijë doza të ekstazisë, teksa në pranga përfundoi bashkë me katër persona tjerë, shkruan lajmi.net. Për ironi, dy muaj më herët, Mujeci krekosej se “bandidët” më nuk kanë vend…