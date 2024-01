“Ka nevojë për dorën e shtetit”, deputetja e AAK-së e “shqetësuar” për Gani Jakupin që po i merr 7,500 euro në muaj

Albana Bytyqi deputete Kuvendit të Kosovës nga radhët e AAK-së, ditën e nisi me ironi rreth pagës së Gani Jakupit.

Ndër të tjera Bytyqi është shprehur se dita e saj ka filluar “me brengë” për Jakupin, shkruan Lajmi.net.

E sipas deputetes Jakupi është në “në hallë të madh”, teksa shton se Kurti duhet të mendoi për t’ia përmirësuar mirëqenien Jakupit.

Ironia e saj nuk përfundon me kaq. Derisa thotë se Jakupi ka nevojë për dorën e shtetit.

“Sot kam nis ditën me një brengë shumë të madhe. Athu a po mund ta përmbyll muajin i nderuari z. Gani Jakupi me pagën e tij ‘’modeste’’ prej 7500 euro në muaj? Po besoj që kryeministri ynë është duke e menduar një zgjidhje si t’ia përmirësojë mirëqenien z. Jakupi, sepse sinqerisht ka nevojë për dorën e shtetit, deklaroi ajo.

