‘Ka kënduar për mua,’ Egli kujton momentet me Gjestin në BBVA

Mbrëmjen e djeshme, ekrani i Top Channel u ndez nga atmosfera festive e emisionit “E Diell”, i cili mblodhi emra të njohur të artit dhe ekranit për të festuar fundvitin. Mes të ftuarve spikatën zërat e dashur të muzikës popullore, ku padyshim vëmendjen e mori këngëtarja e mirënjohur Remzie Osmani. Gjatë rrjedhës së emisionit, një…

ShowBiz

02/01/2026 17:05

Mbrëmjen e djeshme, ekrani i Top Channel u ndez nga atmosfera festive e emisionit “E Diell”, i cili mblodhi emra të njohur të artit dhe ekranit për të festuar fundvitin.

Mes të ftuarve spikatën zërat e dashur të muzikës popullore, ku padyshim vëmendjen e mori këngëtarja e mirënjohur Remzie Osmani.

Gjatë rrjedhës së emisionit, një moment mjaft emocional u krijua kur Egli Tako u afrua pranë këngëtares për të shprehur vlerësimin e saj të lartë. Egli nuk i kursye fjalët, duke e cilësuar Remzien si një person mjaft të veçantë në jetën e saj, jo vetëm si artiste, por edhe për kujtimet që ato ndajnë.

“Remzia është shumë e veçantë për mua dhe besoj se të gjithë e dimë arsyen. Ajo ka kënduar në një moment shumë të rëndësishëm për mua,” u shpreh Egli, duke sjellë në vëmendjen e publikut një nga ngjarjet më të përfolura vitin që lamë pas.

Ajo i referohej ‘dasmës’ së saj me Gjestin brenda shtëpisë së Big Brother VIP, ku Remzie Osmani ishte e ftuara speciale që performoi gjatë ceremonisë.

Ky gjest dhe këto fjalë rikthyen tek ndjekësit emocionet e asaj nate, duke treguar mirënjohjen që Egli vazhdon të ketë për këngëtaren.

Artikuj të ngjashëm

January 2, 2026

Vit i errët për skenën muzikore: 2025-ta mori disa nga zërat më të dashur

January 2, 2026

Klodi: Edhe po të isha ‘single’ nuk do të krijoja lidhje brenda shtëpisë

January 1, 2026

Sasa: Të premten do të dal, vendimi im është i prerë

January 1, 2026

Gold AG shpreh ngushëllime për vdekjen e Dacit

January 1, 2026

Selvija me fjalët më prekëse për Shpatin: Kam ngecur në ditën...

December 31, 2025

Pas 9 vitesh bashkë, çifti i famshëm i jep fund martesës

Lajme të fundit

OSBE shpreh pikëllim për vdekjen e ish-kryeparlamentarit Nexhat Daci

Këta pritet të jenë deputetët e ardhshëm të AAK-së

Lëvizje interesante në listën e LDK-së për deputetë...

Rritje e ndjeshme e veturave elektrike në Kosovë-...