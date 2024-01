Ka interesim të madh për të: Por te Leverkusen besojnë se ai nuk do të largohet këtë verë Xabi Alonso po bën mrekullinë si trajner i Bayer Leverkusen. Trajneri spanjoll është në vendin e parë në Bundesligë me Leverkusenin, para Bayern Munichut. E Alonso ka tërhequr interesimin e disa skuadrave të mëdha evropiane. Së fundmi është përmendur edhe emri i ish-klubit të tij, Liverpoolit pasi Jurgen Klopp njoftoi se do të largohet në…