“Ka hyrë shejtani në shtëpi”/ Debat i ashpër mes Sabianit dhe Einxhel

Gjatë videos të transmetuar në studio shfaqen dyshja duke debatuar pas fjalëve të Sabianit, ndërsa situata agravoi më tutje kur Einxhel i thotë se: “Nuk kthejmë dot përgjigje se na duket sikur flasim me zotin dhe jo me ty”.

Pjesë nga debati:

Sabiani: Ka hyre shejtani ne shtëpi

Einxhel: Mjaft e përmende

Sabiani: Nuk përmend emër, e kisha me shejtanin dhe pse hyre ti?

Einxhel: Po me mua e kishe, kush është shejtani ne shtëpi sipas teje?

Einxhel: Kur të ikësh më lajmëro të të japë dorën te dera, kaq ishte diskutimi!

Sabiani: Obobo u përcëlluan fare, kur përmend unë shejtanin ngrihen të gjithë.

Einxhel: Nuk kthejmë dot përgjigje se na duket sikur flasim me zotin dhe jo me ty.

Sabiani: Për ça do më përcjellësh ti mua me valixhe dhe do rrish ti këtu e bukura e dheut. Kanë thënë shumë që do na nxjerrin. Do më nxjerri kjo mua nga shtëpia, ka ardhur të më nxjerri nga shtëpia. Jam burrë dhe po ta them në sy. Më nxirrni mua bëjini qefin këtu. Më futi prapë vëllai i madh nga inati jonë. Ka disa si puna jote që i ha maçi.

Einxhel: Si mund të mendoj robi që një nga dëshirat e mia është të dali Sabiani!

Nuk munguan as komentet gjatë mbrëmjes së sotme, ku Einxhel tha se nuk ishte hera e parë që e dëgjonte Sabianin t’i drejtohej me ato fjalë, ndërsa Sabiani thotë se debati agravoi sepse Einxhel e vazhdoi më tej, ndërsa nuk ka përmendur drejtpërdrejtë emrin e saj!

Sabian: U bezdis Enxhi dhe jo unë, debati agravoi se nuk e di pse i shkoi nga mbrapa Einxhel

Einxhel: S’ishte hera e parë që e dëgjoja Sabian. E tha atë ditë kur po flisja unë, po flet shejtani, shejtani në vesh. Mbasi ndodhi gjithë debat, sot se kisha me ty tha. U bë disa kohë që dëgjoj këto kunjat lart e poshtë pa adresë.

Sabian: Ç’punë ke ti për kë flas unë!

Einxhel: N.q.s të ka hy ty mua s’më ka hy shejtani. Më dogji sepse unë po flisja. Ai muhabeti i pemëve ka qenë për pema apo gjë tjetër, se këtu dola si shejtani.