“Ka humbur kthjelltësinë mendore”, çfarë dëshmoi shqiptari që vrau ish-gruan në Itali? 45-vjeçarja Gentiana Kopili u qëllua për vdekje me thikë nga ish-bashkëshorti i saj, Nikollaq Hudhra, 55 vjeç, me origjinë shqiptare, mbrëmjen e së shtunës në Tolentino të Italisë. Alba Kepi thotë se i dyshuari mund të jetë me probleme mendore, sipas dëshmive që ka dhënë. “E kishin ngrënë nga një akullore bashkë, kishin biseduar, dhe…