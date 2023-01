“Ka gjuajt në asfalt” – Kërveshi i ofron mbrojtje ligjore pjesëtarit të FSK-së: Ky fakt e mbyll debatin

Avokati i njohur kosovar, Kujtim Kërveshi, ka reaguar pasi nëna e 11-vjeçarit të plagosur dje në Shtërpcë deklaroi se i dyshuari ka shtënë në drejtim të asfaltit, e më pas plumbi ka goditur djalin e saj.

Në një postim në Facebook, Kërveshi thotë se kjo deklaratë e mbyllë debatin, dhe se në rast s’kishte asnjë motiv etnik, shkruan lajmi.net.

Kërveshi madje i ofroi mbrojtje ligjore personit të arrestuar, që është pjesëtar i FSK-së.

“E merr vllackoja ne mbrojte ligjore vec le te lajmerohet familja nese ai nuk e ka ate mundesi! Keta ne Shterpce pas kesaj kane me tentu me i manipulu provat. Ky rast penal mori fund”, shkroi Kërveshi në koment.

Kujtojmë se në një deklaratë të dhënë për Telegrafin serb, nënë e 11-vjeçarit të plagosur ka thënë se ka dëgjuar se i dyshuari ka gjuajtur në asfalt me armë, teksa plumbi ka goditur fëmiun e saj.

“Faleminderit zotit, si ka mundësi, janë mirë, as unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, më kanë thënë vetëm se është plagosur, nuk dija si, çfarë… Rruga ishte e bllokuar, mezi dolëm.. Tashmë plaga është riparuar. Siç kam dëgjuar, fëmijët po bënin fotografi, të veshur me pemën e Krishtlindjes për natën e Krishtlindjes, ai burrë erdhi dhe qëlloi në asfalt rrugës, dhe plumbi ra me rikoshet në fëmiun im”, tha Zorica, nëna e djalit të plagosur.

“Ai është mirë, ai është një hero. Ndihet mirë si fizikisht ashtu edhe mendërisht, faleminderit Zotit”, tha tutje ajo. /Lajmi.net/