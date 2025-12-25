Ka apo s’ka kolona?- Përditësohen të dhënat e fundit nga pikat kufitare
Janë përditësuar të dhënat nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar lidhur me kolonat në pikat kufitare në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit, pritjet për hyrje dhe dalje nga Kosova janë të shkurta. Raportohen pritje deri në 5 minuta në hyrje në, Bërnjak, Dheu i Bardhë, Glloboqicë, Stançiq, Mutivodë, Vërmicë, Han të Elezit, Jarinje, Kullë,…
Lajme
Janë përditësuar të dhënat nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar lidhur me kolonat në pikat kufitare në Kosovë.
Sipas të dhënave të fundit, pritjet për hyrje dhe dalje nga Kosova janë të shkurta.
Raportohen pritje deri në 5 minuta në hyrje në, Bërnjak, Dheu i Bardhë, Glloboqicë, Stançiq, Mutivodë, Vërmicë, Han të Elezit, Jarinje, Kullë, Merdarë, Qafë të Morinës, Muçibabë dhe Qafë të Prushit.