Juventusi zyrtarizon Pogban dhe Di Marian javën e ardhshme

Kështu të paktën bën të ditur Fabrizio Romano, sipas të cilit tashmë gjithçka ka përfunduar dhe kanë mbetur vetëm disa çështje formale, transmeton lajmi.net.

Të dy lojtarët do të merren me parametra zero, pasi dihet se iu kanë skaduar kontratat me klubet e tyre paraprake.

Për Di Marian kjo do të jetë eksperienca e parë në Serie A, ndryshe nga Pogba që kthehet tek ish-skuadra që e bëri lojtar të klasit botëror. /Lajmi.net/