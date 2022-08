Juventusi po heziton që të nënshkruajë me Depayn Juventusi është duke hezituar për të nënshkruar me sulmuesin Memphis Depay. E gjitha kjo po ndodh për shkak të kërkesave të larta financiare që lojtari ka në raport me klubin. Kështu të paktën raporton Gianlucca di Marzio, transmeton lajmi.net. Duke i parë vështirësitë që po hasin për të nënshkruar me lojtarin, objektivi i “Zonjës së…