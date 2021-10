Juventusi pëson dy gola për tri minuta ndaj Veronës (VIDEO)

Juventusi është duke u ndodhur në disavantazh prej dy golave pas 15 minutave të parë të takimit ndaj Veronës.

Sulmuesi argjentinas, Giovanni Simeone ka realizuar një dopietë ndaj ‘biankonerëve’, në minutat 11′ dhe 14′ për të shokuar skuadrën nga Torino.

Goli i dytë i shënuar nga Simeone – VIDEO

Giovanni Simeone has a three minute brace.

Simeone tani ka shënuar secilën nga gjashtë golat e fundit të Veronës në shtëpi, raporton ‘Squawka’.

Verona’s last six Serie A goals at home:

⚽️ Giovanni Simeone vs Lazio

⚽️ Giovanni Simeone vs Juve

⚽️ Giovanni Simeone vs Juve

Six goals in 75 minutes for El Cholito. 😤 pic.twitter.com/IRRpEkEjpm

