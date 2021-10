Juventusi pëson disfatën e dytë radhazi në kampionat

Pjesa e parë përfundoi me rezultat 2-0 në të mirë të vendasve, me dy golat e shënuar nga sulmuesi argjentinas Giovanni Simeone i cili realizoi në minutat 11′ dhe 14′.

Në pjsen e dytë, krejt çfarë mund të bënin ‘biankonerët’ ishte ngushtimi i epërsisë, duke e bërë përmes amerikanit Weston McKennie në minutën e 80-të të ndeshjes, por që në fund epilogu final i takimit ishte 2-1 në të mirë të Veronës.

Me dy golat e pësuara sonte, ‘biankonerët’ tani kanë regjistruar një rekord negativ në pranimin e golave.

Juventusi ka pranuar të paktën 15 gola në 11 ndeshjet e para të sezonit në Serie A për herë të parë që nga viti 1961/62, kur përfundoi në vendin e 12-të të tabelës, raporton ‘OptaPaolo’.

