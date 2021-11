Juventusi nëpërmjet komunikate pranon se ka filluar hetim kundër tyre në akuzat për keqpërdorime të milionave

Presidenti Andrea Agnelli është nën hetim për kontabilitet të rremë së bashku me drejtorët e tjerë aktualë dhe ish-drejtorë të klubit, duke përfshirë nënpresidentin Pavel Nedved dhe Fabio Paratici, tani në Tottenham.

“Juventus Football Club SpA (“Juventus” ose “Kompania”) pranon se Zyra e Prokurorit Publik të Gjykatës së Torinos ka filluar hetimet kundër Kompanisë dhe disa prej oficerëve të saj aktualë (Andrea Agnelli, Pavel Nedved dhe Stefano Cerrato) dhe ish zyrtarët në lidhje me pikën “Të ardhurat nga të drejtat e regjistrimit të lojtarëve”, thuhet në deklaratën e Juventusit.

“Kompania po bashkëpunon me hetuesit dhe me “CONSOB” dhe beson se do të sqarojë çdo aspekt me interes për të pasi beson se ka vepruar në përputhje me ligjet dhe rregulloret që rregullojnë përgatitjen e raporteve financiare, në përputhje me parimet e kontabilitetit dhe në në përputhje me praktikën ndërkombëtare në industrinë e futbollit dhe kushtet e tregut”, është thënë ndër të tjerash në komunikatën e Juventusit.

Juvenutsi po hetohet për 282 milionë euro fitime të dyshimta kapitale gjatë tre viteve të fundit.

Sipas “Sky Sport Italia” dhe agjencisë së lajmeve “ANSA”, hetimi mbulon transferimet që kapnin vlerën e rreth 282 milionë euro në fitimet e kapitenit.

Juve rrezikon më shumë se klubet e tjera nën hetimin më të gjerë, sepse ato qarkullojnë në bursë dhe për këtë arsye tarifat e transferimit dhe të ardhurat bien nën kompetencën e “Guardia di Finanza” – policisë financiare të Italisë.

