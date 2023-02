Juventusi merr tri pikë të rëndësishme ndaj Fiorentinas

Juventusi ka gjetur rrugën e fitores në Serie A.

‘Zonja e Vjetër’ mposhti 1:0 skuadrën e Fiorentina, shkruan lajmi.net.

Ndeshja ishte e baraspeshuar, por më konkret ishin Juve.

Në minutën 34’ ata kaluan në epërsi me anë të Adrien Rabiot.

Francezi shënoi dhe çoi përpara ekipin e tij.

Pjesa e parë u mbyll 1:0 në favor të ‘Bianconeri’.

Edhe 45 minutat e tjerë ishin interesante.

Juve gjeti edhe golin e dytë me anë të Dusan Vlahovic në minutën e 60’, por VAR e anuloi për pozicion jashtë loje.

Fiorentina shënuan në minutat e fundit të ndeshjes, por goli ishte në pozicion jashtë loje.

Me këtë fitore Juventusi qëndron në vendin e nëntë me 29 pikë, kurse Fiorentina ndodhen në vendin e 14 me 24 sosh./Lajmi.net/