Juventusi identifikon tre yjet që mund ta zëvendësojnë Dybalan në klub

Sulmuesi argjentinas 28-vjeçar duket se do të largohet nga Torino pas shtatë vitesh në verë, duke mos rënë dakord për rinovimin e kontratës me bardhezinjtë. Shumë klube të mëdha janë të etur për të nënshkruar me lojtarin, me raportet e fundit që lidhin Interin e Simone Inzaghit me ish-lojtarin e Palermos.

Siç raporton ‘Tuttosport’, dy idetë që Juventusi ka në lidhje me zëvendësimet e mundshme të Dybala përfshijnë Paul Pogba, i cili është i destinuar të largohet nga Manchester United këtë verë dhe Dusan Vlahovic, i cili po shkëlqen me Fiorentinën këtë sezon. Largimi i sulmuesit argjentinas do të lironte mjaftueshëm hapësirë në faturën e pagave të klubit për të nënshkruar me një lojtar të mirë.

Një tjetër ide, raporton ‘La Gazzetta dello Sport’, është Anthony Martial i Manchester United ose Divock Origi i Liverpool. Francezi është gati të largohet nga ‘Djajtë e Kuq’ dhe kështu është më i kapshëm se sulmuesi belg. /Lajmi.net/