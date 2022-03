Juventusi e dëshiron Raspadorin si zëvendësues të Dybala

Paulo Dybala pritet të largohet nga Juventusi, pasi ende nuk ka arritur marrëveshje me ekipin nga Torino.

Si një zëvendësues për yllin argjentinas Dybala, Juve e shikojnë Raspadorin, lojtarin e Sassuolos.

Forma e mirë e italianit ka bërë që Juve të mendojnë për të, shkruan lajmi.net.

Në 27 ndeshje të luajtura deri më tani në Seria A, ai ka shënuar nëntë gola dhe ka dhuruar pesë asistime.

Mbetet të shihet nëse Dybala do të arrijë marrëveshje me Juven, apo do ta transferojnë Raspadorin./Lajmi.net/