Juventusi dhe Interi para gjysmëfinales së parë në Kupën e Italisë, formacionet startuese Janë publikuar formacionet startuese të gjysmëfinales së parë të Kupës së Italisë. Juventusi dhe Interi do të ndeshen sonte me fillim nga ora 21:00 në “Allianz Stadium” në Torino, shkruan lajmi.net. Pasi çështja e titullit në Serie A duket e mbyllur me Napolin që kryeson larg me pikë, Juventusi dhe Interi duan ta mbyllin edicionin…