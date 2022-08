Juventusi cakton takim me agjentin e Milik Juventusi ka caktuar takim me agjentin e futbollistit të Marseillie, Arkadiusz Milik. “Zonja e Vjetër” e dëshiron polakun si një alternativë për opsionin e qendrës së sulmit, transmeton lajmi.net. Së fundi është duke u diskutuar opsioni i huazimit të lojtarit, për shumën e 2 milionë eurove. Ardhja potenciale e Milik do të thoshte mbyllje dere…