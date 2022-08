Juventusi bën presion për Depayn Juventusi është duke tentuar që ta transferojë me çdo kusht sulmuesin e Barcelonës, Memphis Depay. Sulmuesi me shumë gjasë do të largohet nga Barcelona në këtë verë, mirëpo ende nuk e ka gjetur klubin e ri, transmeton lajmi.net. Lojtari pëlqehet shumë nga Massimilano Allegri i cili mendon se holandezi u shkon shumë skemave të tij.…