Juventusi arrin marrëveshje personale me Paredes Leandro Paredes së shpejti pritet të jetë lojtari më i ri i Juventusit. Paredes nuk është i kënaqur te kampioni francez, andaj kërkon largimin. Tash e sa kohë argjentinasi është i lidhur me një kalim te Juventusi. Është gazetari i njohur, Fabrizio Romano që e konfirmon se lojtari ka arritur marrëveshje personale me ‘Zonjën e…