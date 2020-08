Juventus prezanton fanellat e reja për ndeshjet në udhëtim

Kampionët e rinj të Italisë, sot para vetes kanë një sfidë shumë të rëndësishme në Ligën e Kampionëve, ku takohen me Lyon.

Në këtë ditë të rëndësishme, klubi ka prezantuar fanellat e reja për ndeshjet në udhëtim.

Fanellat janë me ngjyrë të zezë, dhe me to Juventus synon të përsërisë suksesin në Serie A./Lajmi.net/

Un grande amore lasts forever. ♾

Introducing our new away kit for 20/21 by@adidasfootball – get yours now.#ReadyForSport #createdwithadidas

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 7, 2020