Juventus merr vendimin për operacionin kirurgjik të Dybala

Argjentinasi nuk ka qenë i përfshirë me skuadrën që nga muaji i kaluar, kur Juventus është përballur me Sassuolon, transmeton lajmi.net.

Rikuperimi i tij ka marrë kohë më shumë seç pritej dhe ai nuk është gati akoma për t’u rikthyuer.

Së fundmi, Dybala ka pasur një takim me Ramon Cugat (specialist i problemeve me gjurin) dhe është marrë vendimi që ai nuk ka nevojë për operacion.

Klubi publikoi një komunikatë për shtyp duke thënë: “Paulo Dybala, pas konsultimit me specialistët këtë javë, do të vazhdojë të punojë në planin e tij të rikuperimit dhe do të fokusohet në terapitë që ka”./Lajmi.net/