Juventus konfirmon se Demiral është me COVID-19

Juventus ka konfirmuar se mbrojtësi Merih Demiral është rikthyer në Torino dhe ka rezultuar pozitiv me COVID-19.

“Bianconerët” nuk lëshuan ndonjë komunikatë zyrtare pas raportimeve të shumta, derisa konfirmuan që turku është prekur me COVID-19 derisa përfaqësonte Kombëtaren e Turqinë, transmeton lajmi.net.

Komunikata zyrtare e Juventusit:

“Merih Demiral ka dal pozitiv me COVID-19 derisa ishte në detyrë me Kombëtaren e Turqisë me 26 mars 2021”.

“Rikthimi në Itali lejuar nga autoritet kompetente. Ai do vazhdojë të jetë i izoluar”, shkruhet në komunikatë.

Juventus përballet me Torinon të shtunën dhe pastaj do zhvillojnë ndeshjen që ishte shtyrë ndaj Napolit./Lajmi.net/