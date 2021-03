Juventus afër përmbysjes, Chiesa i jashtëzakonshëm

Chiesa ka arritur që të shënoi edhe një gol tjetër shumë të bukur me kokë, duke i dhënë epërsinë 2-1 Juventusit, shkruan lajmi.net.

Me këtë gol barazohet edhe rezultati i përgjithshëm i ndeshjes në 3-3 dhe duket se ndeshja po shkon drejt vazhdimeve.

Brenda dy minutave Mehdi Taremi mori dy kartona të verdhë për të lënë fushën në minutën e 64-të.

Më poshtë mund të shihni golin e Chiesas:

#JuveFCP | #UCL

Juventus 2 × 1 Porto | GOAL Chiesa HD 🎥😳😳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @7DN26_ pic.twitter.com/zz0MXI4klc

— @7DN26_ Follow me (@BASSAM0034) March 9, 2021