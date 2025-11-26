“Juve duhet me ja sh*** edhe Muhamedit edhe Jezusit” – Aktori Dardan Gashi tregon momentet se si u fyen gruaja e tij bashkë me fëmijët në sheshin e Prishtinës
Aktori Dardan Gashi ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pas një incidenti që, sipas tij, ka ndodhur sot në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë, ku bashkëshortja dhe fëmijët e tij janë përballur me fyerje të rënda nga një person i panjohur. Gashi rrëfen se fillimisht kishte qenë në një aktivitet shkollor për 28 Nëntorin, ku…
Lajme
Aktori Dardan Gashi ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pas një incidenti që, sipas tij, ka ndodhur sot në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë, ku bashkëshortja dhe fëmijët e tij janë përballur me fyerje të rënda nga një person i panjohur.
Gashi rrëfen se fillimisht kishte qenë në një aktivitet shkollor për 28 Nëntorin, ku djali i tij 9-vjeçar kishte performuar me klasën, duke i emocionuar të gjithë familjarët. Por gëzimi i asaj dite, sipas tij, u kthye në tronditje pak më vonë.
Sipas postimit të tij, teksa bashkëshortja ecente në shesh me dy fëmijët, djali i tyre preku lehtë këmbën e një burri rreth të tridhjetave, gjë që Gashi thotë se u pasua me shpërthim fyerjesh nga ana e këtij personi.
Ai shkruan se burri i kishte ofenduar rëndë bashkëshorten dhe kishte përdorur gjuhë blasfemuese:
“Juve duhet me ja sh* edhe Muhamedit edhe Jezusit.”**
Postimi i plotë i aktorit:
Skandal në një ditë gëzimi
Sot djali im 9-vjeçar pati programin shkollor për 28 Nëntorin. I veshur me pantallona të zinjë dhe me bluzën me shqiponjën dykrenare në gjoks, ai shkëlqeu në skenë bashkë me shoqet dhe shokët e klasës duke kënduar “Mora fjalë”. Na emocionuan të gjithëve – mua, bashkëshorten dhe fëmijët.
Pas programit, bashkëshortja mori fëmijët dhe shkoi te takohej me motrën e saj në sheshin “Zahir Pajaziti”. Nili, i emocionuar e i gëzuar, duke ecur në shesh preku lehtë këmbën e një djali rreth të 30-ave. Një prekje e pafajshme e një fëmije 9-vjeçar, i shoqëruar me nënën e tij të mbuluar… dhe kjo mjaftoi që ky tip i sëmurë nga islamofobia të shpërthente në ofendime ndaj një nënë me dy fëmijë të vegjël.
E shau, e ofendoi në mënyrën më banale. Dhe kur pa që po injorohej, ai vazhdoi me fyerje që s’kanë vend në asnjë shoqëri: “Juve duhet me ja sh*** edhe Muhamedit edhe Jezusit.”
I befasuar dhe i tronditur, Nili mori telefonin e nënës dhe më thirri për të treguar çfarë kishte ndodhur.
Falenderoj Allahun që nuk e kam takuar unë përballë. Sot lajmet ndoshta do të raportonin për një Dardan që as familja, as shoqëria, as kush nuk e kishte njohur “ashtu”. I mbushur me mllef vendosa të shprehem publikisht.
Ky tip është produkt i narrativave të atyre gerrgjylave të moshuar të “Lëvizjes së Deçanit” dhe pseudo-profesorëve si Blerim Latifi, që ushqejnë kokat bosh me urrejtje ndaj muslimanëve. Por duhet ta kuptojnë një gjë: çdo mllef ka një kufi. E kur shperthen, le ta dinë këta islamofobë që, vallahi, në damarët tanë qarkullon gjaku i Shaban Polluzhës e Azem Galicës.
Një betim po ua bëj: nuk kam krenari më të madhe sesa me e mbrojt nderin dhe familjen time, me çdo çmim./Lajmi.net/