Jusuf Thaçi këshillon Kurtin të tërhiqet nga dialogu nëse deklarata e Borrell është qëndrim i BE Analisti Jusuf Thaçi ka reaguar me indinjatë të madhe ndaj deklaratës së kryediplomatit europian Josep Borrell, te cilën e vlerësoi skandaloze madje. Ai e ka pyetur Borrellin se çfarë halli paska kur gjithçka qenka në rregull me secilin veprim tw sotwm sipas tij. Shefi i diplomacisë së BE nuk mendon ashtu, madje i shtroi qartë…