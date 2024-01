Jusuf Azemi: Me 250 euro nuk mbijetohet

Kryetari i Sindikatës së Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azemi ka folur lidhur me pagën e punëtorëve në sektorin privat.

Ai ka thënë se me 250 euro rrogë nuk mund të mbijetohet.

Sipas Azemit kjo është një nga arsyet pse çdo ditë numri i qytetarëve që po largohet nga vendi po shtohet, shkruan lajmi.net.

“Me këto paga as nuk bën të jetosh, por as nuk mund të vdesësh, pra po them në atë aspektin vetëm sa me mbajtë shpirtin dhe pikërisht kur jemi te paga minimale, siguria dhe shëndeti në punë dhe moskompletimi i ligjeve në aspektin punëdhënës-punëmarrës e ka bërë të veten që realisht ju po e shihni çdo ditë autobusë e aeroplanë që Kosova për çdo ditë po zbrazet dhe fatkeqësisht unë e di që kjo po bëhet çdo kund në botë, por një ikje masive si në Kosovë që po ndodhë nuk po ndodhë askund”, tha Azemi për Front Online.

Ai shtoi se ka akoma pagë minimale 170 euro, ndonëse në Kuvend është votuar që paga të jetë 264 euro bruto./Lajmi.net/