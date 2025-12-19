Justina Pula zgjidhet kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, e para grua në krye të institucionit

19/12/2025 12:22

Profesoresha universitare, Vjosa Sadriu-Hamiti, njoftoi se akademikja Justina Shiroka Pula u zgjodh kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.

Në një postim në Facebook, ajo tha se ASHAK sot bëri histori me zgjedhjen e një gruaje në krye të institucionit më të lartë të dijes dhe të shkencës në Kosovë.

“Ajo është gruaja e parë në krye të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Kjo zgjedhje është fitore e dijes, e punës së palodhshme dhe e meritës. Justina Pula është dëshmi se shkenca nuk ndërtohet me privilegje, por me përkushtim, disiplinë dhe këmbëngulje. Faleminderit që hap rrugë, që vendos standarde dhe që u tregon brezave të rinj – veçanërisht grave – se majat akademike arrihen me punë, zell dhe integritet”, shkroi ajo.

ASHAK ende s’ka dalë me një njoftim zyrtar për këtë ngjarje.

