Justin i dhuron një puthje plot dashuri bashkëshortes teksa shijojnë pushimet

Pas kësaj, Justin Bieber u nis për pushime me bashkëshorten Hailey, transmeton lajmi.net.

Këngëtari kanadaz i dhuroi një puthje gruas së tij të veshur me bikini përpara se të eksploronin së bashku ishullin tropikal në Bahamas.

Justin dukej i freskët nga një zhytje në oqean ndërsa ecte përgjatë rërës me veshje të ndritshëm blu.

Ai mbuloi arsenalin e tij të tatuazheve dhe u mbulua me një peshqir të bardhë të freskët teksa mbante një kapelë të bardhë në kokë.

Hailey tregoi kornizën e saj supermodele dhe belin e artë me bikini rozë derisa bashkëshorti i dhuroi edhe një puthje në buzë. Hailey dhe Justin, të cilët u takuan kur ishin fëmijë festuan dy vjet lumturi të martuar me 13 shtator.

Justin tha se ai i jep përparësi kalimit të kohës me gruan e tij sepse tani gëzon jetën e tij në shtëpi.

“Unë mendoj se kufijtë për mua kanë qenë kaq të rëndësishëm në rritjen time si një njeri dhe thjesht joja ime është po aq e fuqishme sa po dhe të dish se kur të them jo për disa gjëra ka qenë kaq e dobishme në rritjen time si njeri”, tha ai gjatë një interviste në SiriusXM’s The Mresh Mash Up./Lajmi.net/