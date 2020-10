Justin Bieber e pranon se kishte menduar të vetëvritet

Justin Bieber ka reflektuar rreth mendimve të vetëvrasjes dhe frikën e tij se ai do të ‘vuante përgjithmonë’ gjatë betejës së tij të shëndetit mendor, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

26 vjeçari, pranoi se kishte raste kur ai luftonte me dhimbjen ‘e vazhdueshme’ dhe kishte frikë se kurrë nuk do të zhdukej nëse nuk do të bënte diçka për këtë.

Duke folur në dokumentarin e tij në YouTube Originals Justin Bieber: Next Chapter ai tha: ‘Ka pasur raste kur kam qenë vërtet, duke menduar vetëvrasjen. Si, njeri a do të zhduket ndonjëherë kjo dhimbje?”.

“Ishte kaq e padurueshme, dhimbja ishte aq e padurueshme. Unë thjesht po vuaja, apo jo? Pra, unë jam tamam si burrë, preferoj të mos e ndiej këtë sesa ta ndiej këtë.”, shtoi ai.

Dhe tani që ndihet më mirë, ylli dëshiron të ndihmojë të tjerët dhe po inkurajon miqtë e tij të flasin, duke pranuar se ai mund të ‘kishte shmangur shumë dhimbje’ nëse ai do të kishte bërë të njëjtën gjë.

Ai shtoi: “Unë dua të jem tipi i personit dhe udhëheqësi që mund t’u them njerëzve,’ Ju nuk keni pse të vendosni një front. Ju nuk keni pse të veproni në një mënyrë të caktuar. Kush je mjafton”.

“Ndihem kaq i qetë për herë të parë në jetën time … Unë thjesht do të inkurajoja njerëzit, si: ‘Hej, nëse ndiheni të vetmuar, flisni për këtë. Thuajeni me zë të lartë. Ka një liri në këtë. Mund të kisha shmangur shumë dhimbje”, deklaron artisti.

Pas përfundimit të dokumentarit, Justin tha se tetë muajt e fundit ndihet shumë mirë, i lumtur dhe i shëndetshëm.

Vitin e kaluar Justin ishte shumë transparent me fansat e tij në lidhje me kërkimin e ndihmës për depresionin dhe ankthin. /Lajmi.net/