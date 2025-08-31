Juristët: Kriza parlamentare po çon Kosovën drejt zgjedhjeve të reja
Pavarësisht se u shpall i konstituar, legjitimiteti i Kuvendit të Kosovës po vihet në pikëpyetje. Mungesa e një nënkryetari nga komuniteti serb ka ngjallur shqetësime ligjore dhe ka rikthyer debatet për veprimet e LVV-së për mosputhshmërinë me Kushtetutën Një ditë pasi Kuvendi i Kosovës u shpall i konstituuar nga kryetari i ri i saj, njohës…
Një ditë pasi Kuvendi i Kosovës u shpall i konstituuar nga kryetari i ri i saj, njohës të ligjit në Kosovën po thonë se vetëm i tillë nuk është.
Në mungesë të nënkryetarit të pestë nga radhët e komunitetit serb, avokatë vlerësojnë se Dimal Basha, veproi në kundërshtim me aktin më të lartë juridik të vendit.
“Kuvendi nuk konsiderohet i konstituuar pa u zgjedhur pesë nënkryetarët e tij. Kjo është e caktuar me Kushtetutë, me rregulloren e Kuvendit dhe aktgjykimin e Kushtetueses. Devijimi i zgjedhjes së anëtarëve të kryesisë nga radha e komuniteteve është në shpërputhje me praktikën e deritanishme parlamentare dhe për rrjedhojë, është në shpërputhje me aktgjykimet e Kushtetueses”, ka theksuar Ardian Bajraktari, avokat.
Sipas Bajraktarit, situata po shpien në një urdhër tjetër të dhënë nga Kushtetuesja, urdhër që mund të jepet në dy forma.
“Gjykata Kushtetuese bazuar edhe në praktikë, me theks të veçantë edhe për aktgjykimin e fundit, lehtësisht, me kërkesë por edhe me vetiniciativë mund të marrë aktvendim për pezullimin e veprimeve të mëtutjeshme me qëllim të ndaljes së rrjedhjes të një gjendje në mospërputhje me Kushtetutën”, ka shtuar ai.
Për avokatë të tjerë, nuk ka dyshim se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja.
“Ne kemi pas situatë të tilla, marrim shembull periudhën e Qeverisë Hoti e cila vazhdoi punën por që rezultoi të ishte në kundërshtim me Kushtetutën e u desh që qeveria të binte e të shkohej në zgjedhje. Kështu që, pak a shumë do ta kemi të njëjtën situatë. Sipas të gjitha gjasave, do kemi një rrethanë të re, një modalitet që do shkohet në zgjedhje”, ka deklaruar Anton Nrecaj – avokat.
Ditën e djeshme, Lista Serbe se është ankuar në Kushtetuese kundër votimit ndaras për zgjedhjen e nënkryetarëve nga komunitetet pakicë gjatë seancës konstituive.
Asnjëri nga kandidatët e saj nuk morri pjesë në votimet për nënkryetar dhe pavarësisht kësaj, asnjëri nuk morri 61 votat e mjaftueshme për ta gëzuar këtë pozitë.