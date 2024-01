Juniku në terr, komuna fajëson KEDS-in

Komuna e Junikut ka bërë të ditur se për shkak të reshjeve të borës, në këtë komunë nuk ka energji elektrike.

Sipas komunës, reduktimet kanë filluar nga ora 01:00 pas mesnate.

Për këto reduktime, nga komuna kanë drejtuar gishtin kah KEDS-i, transmeton lajmi.net.

“Ne jemi dëshmitarë se në kohët e fundit, nëse fryn një erë e lehtë, furnizimi me energji ndalet, nëse bie shi furnizimi me energji ndalet, nëse bie borë furnizimi me energji ndalet. Përgjegjësi për këtë dështim është KEDS. Mungesa e energjisë elektrike shkakton dëme të mëdha në familjet e Junikut”, thuhet në një postim në Facebook.