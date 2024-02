Juliana Nura do t’i hyjë politikës: Përmend Ganimete Musliun si deputeten e saj të preferuar Juliana Nura, ish banorja e edicionit të parë të “Big Brother VIP Kosova”, së fundi ka dhënë edhe një lajm sa i përket karrierës së saj. Ish banorja ka zbuluar se ajo do t’i futet politikës, shkruan lajmi.net. Juliana Nura ishte e ftuar në emisionin “Gallatë me Arben Ahmetin”, ku për herë të parë e…