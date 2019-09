Judah: Palmer, njeriu i duhur që SHBA ka dërguar për Ballkanin Perëndimor

Publicisti dhe gazetari Tim Judah, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të gjenin person më të mirë se Matthew Palmer për emërimin e tij si, përfaqësues special për Ballkanin Perëndimor.

“Matthew Palmer, me 25 vjet përvojë, është i aftë për rajonin dhe të gjitha figurat kryesore të tij. Ai është i dhembshur dhe realist. Shtetet e Bashkuara nuk mund të gjejnë një person më të mirë për të dërguarin për ish-Jugosllavinë, kryesisht për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës”, ka thënë Tim Judah për KoSSev, transmeton lajmi.net.

Sipas tij, ky është një veprim i mirë për të shfaqur interes për zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe se emërimi i thjesht i një të dërguari amerikan, nuk është domosdoshmërisht një sinjal për të dalë nga bllokimi në të cilin ka hyrë dialogu Kosovë-Serbi.

Ao po ashtu ka thënë se, mund të ndodhë pasi që edhe Bashkimi Evropian bëri një veprim të ngjashëm, duke emëruar të dërguarin e saj.

Në këtë intervistë Judah megjithatë thekson se as SHBA dhe as BE aktualisht nuk kanë nivelin e ndikimit që kanë pasur më parë, dhe se deri para disa vitesh do të ishte e paimagjinueshme që politikanët shqiptarë në Kosovë të refuzonin diçka në Amerika, transmeton më tutje lajmi.net.

Ish -Zëvendës Ndihmës Sekretari i Shtetit për Ballkanin dhe Egjeun, Matthew Palmer, u emërua ditë më parë Përfaqësues Special për Ballkanin Perëndimor.

Në praktikë, kjo do të thotë se do të marrë rolin e një ndërmjetësi amerikan në dialogun Beograd-Prishtinë, i cili që nga nëntori i muajit të kaluar është bllokuar.

A do të emëronte papritur një diplomat i karrierës afatgjatë në SHBA, në një kohë kur Kosovës i mungon një qeveri dhe i pret zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 6 tetor, pasi Serbia i afrohet zgjedhjeve të rregullta të vitit 2020, dhe pasi që të dyja shoqëritë janë tronditur nga paqëndrueshmëria e rëndë politike, a mund të filloni një dialog të ndërsjellë që tashmë po zhvillohet vit i bllokuar plotësisht?

Juda mendon se është mirë që Shtetet e Bashkuara kanë emëruar një person me njohuri të shkëlqyera për rajonin dhe të gjitha figurat kryesore të tij.

“Përveç kësaj, unë mendoj se Palmer është edhe i dhembshur dhe realist” thotë Judah, transmeton më tutje lajmi.net.

“Sidoqoftë, thjesht emërimi i një të dërguari amerikan për dialogun Beograd-Prishtinë, midis rrethanave të paqëndrueshme politike në Prishtinë dhe Beograd, nuk është domosdoshmërish një sinjal për të prishur bllokimin në të cilin kanë rënë dy udhëheqjet”, paralajmëroi Judah.

Ai vlerësoi se as SHBA dhe as BE nuk kanë aktualisht nivelin e ndikimit që kanë pasur më parë.

“Në vitet e mëparshme, për shembull, do të ishte e paimagjinueshme për politikanët shqiptarë në Kosovë që të refuzonin ato që kërkuan SHBA prej tyre. Dhe emërimi i Palmerit nuk do ta ndryshojë atë”, deklaroi gazetari britanik.

“Sidoqoftë, deklarata zyrtare e misionit të Palmer mund të jetë vërtet një shenjë bllokimi nëse shohim një veprim të ngjashëm nga Komisioni Evropian, përkatësisht emërimin e një të dërguari evropian për një rinisje të dialogut”, tha ai, transmeton lajmi.net.

I pyetur nga mediumi serb, se a do të thotë, pra, se, nëse nuk ndodhë një gjë e tillë, funksioni i ri i Palmer është thjesht një vendim kozmetik?

Ai i përgjigj: “Unë nuk mendoj se është kozmetik për sa i përket supozimeve që kam bërë, por nuk jam i sigurt që do të thotë tani që do të përqendrohet më shumë në fushën e ish-Jugosllavisë. Megjithatë, ritheksoj që kjo është një e mirë gjë sepse do të thotë që ekziston interes për zgjidhjen e problemeve”.

Judah ka thënë se Palmer ka nevojë për ndihmën e Komisionit të ri Evropian për këtë detyrë, por edhe ndihëm e vërtetë dhe angazhimin e aktorëve.

“Unë nuk jam i sigurt pse qytetarët e Kosovës duhet të bien dakord për asgjë pa vizë, dhe se problemi qëndron tek vendet anëtare të BE”, shpjegoi ai.

Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të mund të gjenin një person më të mirë se sa Matthew Palmer, në këtë post pasi që siç u shpreh Judah, Pamler ka njohuri 25-vjeçare në Ballkanin Perëndimor. /Lajmi.net/