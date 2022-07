Në rast dakordimi për kushtet personale, lojtari do të kalonte me parametra zero, pasi nuk e ka asnjë obligim kontraktual me asnjë skuadër, transmeton lajmi.net.

Javë më parë spanjollit i skadoi kontrata me Manchester United dhe aktualisht është pa ekip.

Mbetet të shihet nëse Leeds do t’i intensifikojë përpjekjet për të në mënyrë që ta ketë në skuadër. /Lajmi.net/