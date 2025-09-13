“Ju më njihni” – Peci deklarohet pasi nuk i dhezi tubimi hapës me Kurtin në Mitrovicën e Jugut
Kandidati nga koalicioni VV-Guxo-Alternativa në Mitrovicë të Jugut, Faton Peci ka dal me një postim apsi tubimi hapës nuk i dhezi. Përkundër që e kishte edhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin në tubim, një numër jo shumë i madh i qytetarëve u shfaqën, transmeton lajmi.net. Këtë e dëshmojnë pamjet nga disa kënde, përkundër që Peci…
Lajme
Kandidati nga koalicioni VV-Guxo-Alternativa në Mitrovicë të Jugut, Faton Peci ka dal me një postim apsi tubimi hapës nuk i dhezi.
Përkundër që e kishte edhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin në tubim, një numër jo shumë i madh i qytetarëve u shfaqën, transmeton lajmi.net.
Këtë e dëshmojnë pamjet nga disa kënde, përkundër që Peci në postimin e tij u mundua që të fsheh numrin e vogël të pjesëmarrësve.
“Ju më njihni mua!”, kështu shkroi ndër të tjera Peci në postimin e tij.
Postimi i plotë:
Sot, së bashku me Kryeministrin Albin Kurti, e hapëm fushatën në Mitrovicë, në sheshin “Isa Boletini” për rrugëtimin tonë politik drejt një qeverisjeje lokale që i shërben qytetarëve, zhvillimit dhe barazisë.
Mitrovica na tregoi që ka energjinë dhe vullnetin për ndryshim, prandaj bashkë me qytetarët po hapim një kapitull të ri për të ardhmen e qytetit tonë.
Me punë dhe përkushtim, do të ndërtojmë një Mitrovicë që hap rrugë për zhvillim ekonomik, investime publike dhe mirëqenie të barabartë për të gjithë qytetarët.
Ju më njihni mua!/lajmi.net/