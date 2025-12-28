“Ju duam pa masë. Kënaqësi. 52 është balli i tërmetit n’këtë vend”, Agim Bahtiri hyn live nga festa e Vetëvendosjes

“Ju duam pa masë. Kënaqësi. 52 është balli i tërmetit n’këtë vend”, Agim Bahtiri hyn live nga festa e Vetëvendosjes Kandidati i Vetëvendosjes për deputet, Agim Bahtiri, ka hyrë ‘live’ në Facebook nga festa e Lëvizjes Vetëvendosje në sheshin e Prishtinës. I entuziazmuar Bahtiri mes zhurmës i tha disa fjalë. Pavarësisht rezultateve preliminare, Bahtiri i…

Lajme

28/12/2025 23:43

“Ju duam pa masë. Kënaqësi. 52 është balli i tërmetit n’këtë vend”, Agim Bahtiri hyn live nga festa e Vetëvendosjes

Kandidati i Vetëvendosjes për deputet, Agim Bahtiri, ka hyrë ‘live’ në Facebook nga festa e Lëvizjes Vetëvendosje në sheshin e Prishtinës.

I entuziazmuar Bahtiri mes zhurmës i tha disa fjalë.

Pavarësisht rezultateve preliminare, Bahtiri i qëndroi besnik parashikimit të tij, duke pretenduar se Vetëvendosje mori 52%.

“Ju duam fort, pa masë. Kënaqësi. 52 është balli i tërmetit n’këtë vend”, tha ai.

Lajme të fundit

Kurti nga festa me qytetarët në shesh: Ka...

Lista Serbe: Kemi fituar të dhjetë ulëset e rezervuara për komunitetin serb

Tahiri për rezultatin e LDK-së: U largua nga...

Peci pozon bashkë me Kurtin: Urat vazhdojnë