“Ju duam pa masë. Kënaqësi. 52 është balli i tërmetit n’këtë vend”, Agim Bahtiri hyn live nga festa e Vetëvendosjes
Kandidati i Vetëvendosjes për deputet, Agim Bahtiri, ka hyrë ‘live’ në Facebook nga festa e Lëvizjes Vetëvendosje në sheshin e Prishtinës.
I entuziazmuar Bahtiri mes zhurmës i tha disa fjalë.
Pavarësisht rezultateve preliminare, Bahtiri i qëndroi besnik parashikimit të tij, duke pretenduar se Vetëvendosje mori 52%.
“Ju duam fort, pa masë. Kënaqësi. 52 është balli i tërmetit n’këtë vend”, tha ai.