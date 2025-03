Jozi bën deklaratën e fortë, Loredana ia kthen: Do thosha burrë por ti, vetëm trupin e ke tamam Që prej ditës që Jozi është rikthyer në shtëpinë e Big Brother VIP me anë të zgjedhjes së Gjestit nga zarfi i valixhes së tundimeve dhe televotimit nga publiku duket se në raport me Loredanën asgjë nuk po shkon si në fillim. Çdo ditë të dy banorët mundohen të sqarohen me njëri-tjetrin për marrëdhënien e…