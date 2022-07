Joshua tregon pse zgjodhi Robert Garcian si trajner – shprehet optimist për revanshin me Usyk Anthony Joshua po afrohet gjithnjë e më shumë me revanshin ndaj Oleksandr Usyk dhe vëmendje për të është gjithnjë më e madhe. Së fundmi, boksieri britanik, Anthony Joshua ka dhënë disa komente lidhur me përzgjedhjen e trajnerit. AJ ka ndërruar trajner dhe tashmë po punon me Robert Garcia. Ky i fundit i pëlqen ish-kampionit, pasi…