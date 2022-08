Joshua për Usyk: Nuk më intereson se sa i mirë është ai – shpirti im konkurrues do të kapërcej të gjitha pengesat Anthony Joshua ka folur para meçit ndaj Oleksandr Usyk. Të shtunën Joshua dhe Usyk do të përballen me njëri-tjetrin, transmeton lajmi.net. Përpara atij meçi ka folur boksieri anglez, duke thënë se pavarësisht sa i mirë është ukrainasi, ai do ta kalojë të gjitha pengesat. “Nuk më intereson se sa i mirë është ai – shpirti…