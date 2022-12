Joshua ndan rrugët me trajnerin e dytë brenda 12 muajve – s’ka më punë me Robert Garcia Anthony Joshua ka vendosur të bëjë një tjetër ndryshim në stafin e tij. Ish-kampioni i peshave të rënda në boks, Anthony Joshua ka ndarë rrugët me trajnerin e tij, Robert Garcia. Joshua nisi punë me Garcia para meçit me Oleksandr Usyk, por humbja e pësuar duket se e shtyu për një tjetër ndryshim. Raportime të…