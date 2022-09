Joshua konfirmon se do të nënshkruajë kontratën për duelin me Fury

Anthony Joshua i është përgjigjur përsëri Tyson Fury, duke konfirmuar se do të nënshkruajë kontratën për duelin.

Tyson Fury po e vazhdon presionin përmes rrjeteve sociale, duke kërkuar nga Joshua që të pajtohet për një duel.

AJ ka rikonfirmuar edhe një herë se është i gatshëm për të nënshkruar çdo kontratë, dhe kësisoj dueli nuk duket larg.

Anthony Joshua confirms he WILL sign the contract to fight Tyson Fury 👊

