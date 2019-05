Joshua jep mesazh të fuqishëm për Wilder e Fury

Dyshja e lartpërmendur u ndeshën mes vete në dhjetor dhe fituesi i atij meçi paramendohej të takohej me Joshuan, por një gjë e tillë nuk ndodhi.

Të dy e refuzuan kategorikisht meçin me të, por 29-vjeçari ka thënë se do jetë e vështirë për ta sado që do ta zgjasin ditën e përballjes me të, transmeton lajmi.net.

‘’Sa më shumë të zgjasin meçin Wilder dhe Fury, aq më e vështirë do të jetë’’, tha shkurt ai.

Anthony Joshua do të përballet më 1 qershor me Andy Ruiz Jr në Nju Jork, pasi kundërshtari paraprak doli pozitiv në testet doping. /Lajmi.net/