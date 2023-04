Joshua e fiton meçin “jetik” të karrierës, e mund Franklin me vendim të gjyqtarëve

Anthony Joshua e ka fituar meçin kundër Jermaine Franklin në kategorinë e peshave të rënda në boks.

Boksieri britanik triumfoi pas 12 raundesh me vendim unanim të gjyqtarëve, shkruan lajmi.net.

Joshua kishte disa goditje të fuqishme në drejtim të Franklin në disa raunde.

Anthony Joshua lands a flush right hand on Jermaine Franklin in RD2 🎯 #JoshuaFranklin | #Boxing pic.twitter.com/qRGUZ6k5dx



Për Joshuan kjo përballje ishte “jetë a vdekje” për faktin se ka deklaruar paraprakisht se në rast të disfatës, ai do të tërhiqet nga boksi.

Përballja e shumëpritur mes Joshuas dhe Franklin u zhvilluar në “O2 Arena”./Lajmi.net/

Jermaine Franklin rushes Anthony Joshua at the end of RD4, Joshua counters with a right hand off the ropes 😤 #JoshuaFranklin | #Boxingpic.twitter.com/3jCMtwmUpY

— RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) April 1, 2023