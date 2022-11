Joseph takon Krasniqin e Abdixhikun: Kosova ka nevojë për liderë që gjithmonë do ecin me SHBA-të

Për takimin me dy kryeopozitarët kosovarë ka njoftuar vet Joseph me anë të një postimi në Twitter, shkruan lajmi.net.

Aty, Joseph ka shkruar se Kosova ka nevojë për liderë që nuk bien në grackat e Beogradit dhe që do të ecin gjithmonë me SHBA-të.

“Kosova ka nevojë për liderë që nuk hyjnë në grackat e Beogradit dhe që do të ecin gjithmonë me SHBA-në”, ka shkruar Joseph. /Lajmi.net/

Great to meet with a responsible opposition figure like @MemliKrasniqi, President of @PDKzyrtare. #Kosovo needs leaders who will not walk into #Belgrade‘s traps – and who will always walk with the #US. pic.twitter.com/t7j4sHxVZS

— Edward P. Joseph (@edwardpjoseph) November 18, 2022