Joseph në drekë lamtumire me emisarin Escobar: Largimi i tij, së bashku me Lajcak, lë një boshllëk të rëndësishëm në Ballkan

Joseph shkroi se pati një “drekë lamtumire” me Escobarin.

“Largimi i tij, së bashku me Miroslav Lajcak, lë një boshllëk të rëndësishëm në Ballkan në një kohë të pasigurt”, shkroi Joseph.

Escobar nuk do të jetë më i dërguar nga SHBA-ja për Ballkanin Perëndimor. Ai do të lëvizë në një detyrë tjetër në shërbimin diplomatik amerikan.

Lajçak në fund të gushtit e përfundon mandatin e tij si i dërguar i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, për t’u bërë më pasë ambasador i Brukselit në Zvicër.

Appropriate farewell lunch with Gabriel Escobar at Ambar Balkans Restaurant. His departure, along with Miroslav Lajcak, leaves a significant void in the #Balkans at a precarious time. pic.twitter.com/CVhWDvvk5a

— Edward P. Joseph (@edwardpjoseph) May 20, 2024